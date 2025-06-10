Yahyalı Belediye Başkanı Öztürk, Bayramda Personeliyle Bir Araya Geldi

Yahyalı Belediye Başkanı Öztürk, Bayramda Personeliyle Bir Araya Geldi
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Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kurban Bayramı tatili sonrası belediye personeli ile bir araya gelerek bayram tebriklerinde bulundu. 11 yıllık çalışma sürecine değinen Öztürk, herkesin bir aile gibi çalıştığını belirtti.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kurban Bayramı tatili sonrası ilk mesai gününde belediye personeli ile bayramlaştı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Öztürk, belediye hizmet binası bahçesinde personelle bir araya gelerek, bayramlarını tebrik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öztürk, ilçe için çalışan büyük bir aile olduklarını ifade etti.

Öztürk, 11 yıldır beraber yol yürüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Cenabı Allah nice bayramlara sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde kavuştursun. Belediyemizdeki tüm birimlerimize teşekkür ediyorum. Biz bir takımız. 11 yıl 2,5 aydır sizlerle beraber yol yürüyoruz. Bu güzel ilçeye var gücümüzle hizmet ediyoruz. Biz de Yahyalı Belediyesi olarak bir takımız, bir gücüz. Bayram dolayısıyla son gün akşama kadar ekip arkadaşlarımız görevlerini yaptı. Tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim hepimize ailelerimiz ile birlikte nice bayramlar göstersin."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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