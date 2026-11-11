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Yahyalı Ağcaşar'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde öğrenciler fidan dikti

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Yahyalı Ağcaşar'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde öğrenciler fidan dikti
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Yahyalı'nın Ağcaşar mevkisinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrenciler ve vatandaşlar fidan dikti. Kaymakam, belediye başkanı ve ilçe protokolünün katıldığı programda doğa sevgisinin küçük yaşlarda kazandırılması hedeflendi.

Yahyalı ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

Ağcaşar mevkisinde düzenlenen etkinliğe, Yahyalı Kaymakamı İbrahim Gültekin, Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Fidan dikimi gerçekleştirilen etkinlikte, doğa sevgisinin küçük yaşlarda kazandırılması ve çevreye karşı duyarlılığın artırılması hedeflendi.

Program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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