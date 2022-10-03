Yahudilerin "Kaparot" seremonisi
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Tavukların satın alınmasından detaylar Tavukların başlarının üstünden geçirilmesinden detaylar Tavukların kesilmesinden detaylar KUDÜS - Yahudilerin kutsal bayramları Yom Kippur öncesi yaptıkları Kaparot seremonisi Kudüs'te başladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Tavukların satın alınmasından detaylar
Tavukların başlarının üstünden geçirilmesinden detaylar
Tavukların kesilmesinden detaylar KUDÜS - Yahudilerin kutsal bayramları Yom Kippur öncesi yaptıkları Kaparot seremonisi Kudüs'te başladı. Kaparot seremonisinde dindar Yahudiler satın aldıkları tavukları kendileri ve yakınlarının başının üzerinden 3 kez çeviriyor ve ayinin ardından tavuklar kesiliyor. Yahudiler yapılan ayinde tavukların günahlarına kefaret olduğuna inanıyor.
Kaynak: AA / Faiz Abu Rmeleh - Güncel