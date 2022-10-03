Yahudilerin "Kaparot" seremonisi Güncel Haberler GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Tavukların satın alınmasından detaylar Tavukların başlarının üstünden geçirilmesinden detaylar Tavukların kesilmesinden detaylar KUDÜS - Yahudilerin kutsal bayramları Yom Kippur öncesi yaptıkları Kaparot seremonisi Kudüs'te başladı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Tavukların satın alınmasından detaylar Tavukların başlarının üstünden geçirilmesinden detaylar Tavukların kesilmesinden detaylar KUDÜS - Yahudilerin kutsal bayramları Yom Kippur öncesi yaptıkları Kaparot seremonisi Kudüs'te başladı. Kaparot seremonisinde dindar Yahudiler satın aldıkları tavukları kendileri ve yakınlarının başının üzerinden 3 kez çeviriyor ve ayinin ardından tavuklar kesiliyor. Yahudiler yapılan ayinde tavukların günahlarına kefaret olduğuna inanıyor. Güncel Kaynak: AA / Faiz Abu Rmeleh Kudüs Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Yahudilerin 'Kaparot' seremonisi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.