Almanya'da aşırı sağcı AfD'nin iktidara gelmesi halinde "Yahudilerin Almanya'yı terk edebileceği" uyarısı

Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster, Almanya için Alternatif (AfD) partisinin hükümette yer alması durumunda birçok Yahudinin Almanya'dan göç etmeyi düşünebileceği konusunda uyarıda bulundu. Schuster, ülkede Yahudiler için durumun giderek daha sorunlu hale geldiğini belirtti.

Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster, Almanya için Alternatif (AfD) partisinin gelecekte hükümette yer alması durumunda, çok sayıda Yahudinin Almanya'dan göç edeceği konusunda uyarıda bulundu.

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) milletvekillerinin katıldığı Bavyera'daki bir etkinlikte konuşan Schuster, AfD gibi bir partinin federal hükümette yer alması halinde, o zaman önemli sayıda Yahudinin Almanya'yı terk etmeyi ciddi olarak düşünebileceğini söyledi.

Son yıllarda, Almanya'daki Yahudiler için durumun "daha sorunlu" hale geldiğini belirten Schuster, bu yılki eyalet seçimlerine ilişkin tahminlerin kendisini büyük endişeye sevk ettiğini vurguladı.

Schuster, CSU'nun da aralarında bulunduğu muhafazakar partilerin, yalnızca Yahudileri tehdit etmekle kalmayıp aynı zamanda Rusya'yla yakın bağlar kurma arayışında olan AfD ile koalisyon kurulamayacağını anladığını umduğunu ifade etti.

Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Schuster, Almanya'da şu anda "sadece gizli bir antisemitizm sorunu"ndan daha fazlasını gördüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek - Güncel
