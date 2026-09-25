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Yahşihan Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında gözaltı 33'e çıktı, 3 şüpheli aranıyor

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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 4 ilde operasyon düzenlendi, gözaltı sayısı 33'e yükseldi. 2 şüpheli yakalanırken 2 zanlı hakkında daha gözaltı kararı verildi, aranan 3 şüphelinin yakalanması sürüyor.

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesine yönelik 4 ilde düzenlenen yolsuzluk operasyonunda gözaltı sayısı 33'e yükseldi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen ancak adreslerinde bulunmayan 3 şüpheliden 2'si yakalandı.

Öte yandan soruşturma kapsamında 2 zanlı hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Ekipler, adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Gözaltındaki 33 zanlının, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Operasyon

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, dün eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz ile belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olmak", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından haklarında soruşturma başlatılan zanlılardan 31'i 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan birinin ceza infaz kurumunda olduğu tespit edilirken, 3'ü ise adreslerinde bulunamamıştı.

Kaynak: AA
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