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Yahşihan Belediyesi soruşturmasında eski başkanlar dahil 15 şüpheli tutuklandı

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Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 15 şüpheli tutuklandı, 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcılık, 11 şüpheli hakkında verilen adli kontrol kararına itiraz etti; itirazı Kırıkkale 6. Asliye Ceza Mahkemesi değerlendirdi.

KIRIKKALE'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 15 şüpheli tutuklandı, 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcılık, 11 şüpheli hakkında verilen adli kontrol kararına itirazda bulundu.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 35 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcılık ifadelerinin ardından 26 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakimlikçe aralarında eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz'ın da bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı. Tutuklama talebiyle sevk edilen 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklama talebinin reddine ilişkin kararlara itiraz etti. Savcılığın itirazının Kırıkkale 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirildiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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