Haberler

Yahşihan Belediyesi soruşturmasında Başsavcılık itirazı sonuç verdi, tutuklu 16 oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yahşihan Belediyesi soruşturmasında Başsavcılık itirazı sonuç verdi, tutuklu 16 oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, Başsavcılığın itirazı üzerine bir şüpheli daha tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 16'ya yükseldi.

KIRIKKALE'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, Başsavcılığın itirazı üzerine bir şüpheli daha tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 16'ya yükseldi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında adli süreç devam ediyor. Soruşturma kapsamında savcılık ifadelerinin ardından 26 şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Aralarında eski Yahşihan Belediye Başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz'ın da bulunduğu 15 şüpheli tutuklanırken, 11 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 11 şüpheli hakkındaki kararlara itiraz etti. İtirazın değerlendirilmesinin ardından şüphelilerden Ş.A. hakkında tutuklama kararı verildi. Ş.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. Böylelikle Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 16'ya yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Teklif Meclis'e sunuldu! Memurlar yılda iki kez ikramiye alabilir

Memurlara çifte ikramiye müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatanların yanlarına kar kalmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aynı sertlikte bir fon vurgunu mesajı daha

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Şanlıurfa'dan türkü yok mu?' dedi, açılan eser alanı coşturdu

"Şanlıurfa'dan türkü yok mu?" dedi, sonrasında açılan eser bomba

Akaryakıtta peş peşe indirim! Motorinde tabela yine değişiyor

Rüzgar tersine döndü! Peş peşe ikinci indirim geliyor
Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve yönetimi ibra edildi

Beşiktaş'ta ibra kararı!
Ayasofya'nın kubbesi gri brandaya büründü! Görüntü kilometrelerce uzaktan fark ediliyor

Ayasofya'nın kubbesi griye büründü! Boğaz'dan bile seçiliyor
Beşiktaş yeni sektöre giriyor! İşte açılış tarihi

Süper Lig devi yeni sektöre giriyor! İşte açılış tarihi
Oğlunu öldürdükten sonra eski eşinin yanına gidip ağlayarak yara merhemi istemiş

Cani baba, oğlunu öldürdükten sonra eve gelip bunları söylemiş
Kuzey Kore'den dünyayı tedirgin eden füze! Yapay zeka detayı dikkat çekti

Dünyayı tedirgin eden hamle! Şafakla birlikte füzeleri ateşlediler