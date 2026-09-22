Yahşihan Belediyesi ilçe genelinde sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama yaptı

Yahşihan Belediyesi ilçe genelinde sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Yahşihan Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde haşereyle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yürütüyor. Ekipler, ilçe merkezindeki mahallelerin tamamında sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama yaptı.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde haşereyle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yapılıyor.
Yahşihan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde haşereyle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması devam ediyor.
Ekipler, bu kapsamda, ilçe merkezindeki mahallelerin tamamında sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama yaptı.
Kaynak: AA