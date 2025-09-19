Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur Gözaltına Alındı

KIRIKKALE'de Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen bir soruşturma kapsamında, Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Operasyonda Sungur'un yanı sıra iş insanlarının da aralarında bulunduğu 8 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.