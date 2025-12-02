Haberler

Devrilen motosikletin sürücüsü üniversiteli Enes öldü; kaza kamerada

Devrilen motosikletin sürücüsü üniversiteli Enes öldü; kaza kamerada
Güncelleme:
Bursa'da meydana gelen motosiklet kazasında üniversite öğrencisi Enes Özer, kaygan yolda devrilen motosikletin bariyerine çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, Özer'in kaskının parçalandığı öğrenildi.

BURSA'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen motosikletin sürücüsü üniversite öğrencisi Enes Özer (22), başını bariyere çarpıp hayatını kaybetti. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi'nde meydana geldi. Enes Özer, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda motosikletinin hakimiyetini kaybetti. Devrilen motosikletten savrulan Özer, başını bariyerlere vurarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özer, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Enes Özer, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Antalya Akdeniz Üniversitesi 1'inci sınıf öğrencisi Enes Özer'in cenazesi, hastane morgundan yakınları tarafından teslim alındı. Özer için Ertuğrulgazi Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Enes Özer'in cenazesi, Değirmenlikızık Yeşilyayla Mezarlığı'na defnedildi.

KASKI PARÇALANDI

Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kayarak devrilen motosikletten savrulan Özer'in başını bariyerlere vurduğu görüldü. Enes Özer'in başındaki kaskın ise parçalandığı öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
