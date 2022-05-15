Yağmurda ıslanan sokak köpeğini fön makinesiyle kuruladı - Haberler

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Yağmurda ıslanan sokak köpeğini fön makinesiyle kuruladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Yağmurda ıslanan sokak köpeğini fön makinesiyle kuruladı

Malatya'da sağanak yağmurdan ıslanıp titreyen sokak köpeğini iş yerine alan esnaf, köpeği fön makinesiyle kuruladı.

Malatya'da sağanak yağmurdan ıslanıp titreyen sokak köpeğini iş yerine alan esnaf, köpeği fön makinesiyle kuruladı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntüler yürekleri ısıttı.

Battalgazi ilçesi Yenihamam Mahallesi Ayakkabılar Sokak'ta meydana gelen olayda, bölgede ayakkabı tamiratı yapan esnaf Mehmet Ceyhan kent merkezinde sabah saatlerinden başlayan ve etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle ıslanıp titreyerek işyerinin önüne gelen sokak köpeğini fön makinesi ile kuruladı.

Çevredeki vatandaşların cep telefonu ile görüntülediği olayda yağmurdan ıslanan köpeğin titrediği görülürken, iş yeri sahibi Ceyhan ise yaptığı konuşmada hayvan sevgisinin önemi dikkat çekti.

(Hasan Eryılmaz/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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