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Yağmura rağmen okey oynamaya devam ettiler

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yağmur altında okey oynayan vatandaşlar AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde öğlen saatlerinden sonra yağmur etkili oldu.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yağmur altında okey oynayan vatandaşlar AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde öğlen saatlerinden sonra yağmur etkili oldu. Yeni Mahalle'deki bir kahvehanenin dışındaki masada okey oynayan 3 kişi ise yağmura aldırış etmeden oyun oynamaya devam etti. Vatandaşların o anları ilginç görüntü oluşturdu.

AA / Mehmet Ali Cintosun - Güncel

Nazilli Aydın Güncel Haberler

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