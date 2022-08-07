Yağmura rağmen okey oynamaya devam ettiler
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yağmur altında okey oynayan vatandaşlar AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde öğlen saatlerinden sonra yağmur etkili oldu.
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Yağmur altında okey oynayan vatandaşlar AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde öğlen saatlerinden sonra yağmur etkili oldu. Yeni Mahalle'deki bir kahvehanenin dışındaki masada okey oynayan 3 kişi ise yağmura aldırış etmeden oyun oynamaya devam etti. Vatandaşların o anları ilginç görüntü oluşturdu.
AA / Mehmet Ali Cintosun - Güncel