Yağmur Giderine Sıkışan Kirpi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir yağmur gideri mazgalına sıkışan kirpi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Öğretmenler Mahallesi'nde bulunan Emekliler Derneği lokali önünde bulunan yağmur gideri mazgalına bir kirpi sıkıştı.

Çevredeki vatandaşların fark etmesi üzerine, yağmur gideri mazgalına sıkışmış halde bulunan kirpi için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Olay yerine sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliği ekipleri, özel aletler yardımıyla sıkıştığı yerden kirpiyi çıkarmayı başardı.

İtfaiye ekiplerince kurtarılan kirpinin genel sağlık kontrolü yapıldıktan sonra, herhangi bir yara ya da sağlık sorununun bulunmaması üzerine doğal yaşam alanına geri bırakıldığı öğrenildi.