Haberler

Yağma Suçundan Aranan N.S.A. Yakalandı

Yağma Suçundan Aranan N.S.A. Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 'gece vakti yağma' suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan N.S.A., yapılan jandarma operasyonuyla yakalandı ve tutuklandı.

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan N.S.A., jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Gece vakti yağma' suçundan aranan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.S.A.'nın motosikletle Kamışlı köyü istikametinden Merzifon'a gittiğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan N.S.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak kapalı cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gözaltındaki başkanın ilk ifadesi! İlişki yaşadığı iddia edilen biri evli 3 kadın soruldu

Mahkemede gönül ilişkisi yaşayıp para yedirdiği kadınlar soruldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilruba Kayserilioğlu beraat etti

Dilruba Kayserilioğlu hakkında karar verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.