Yağma Suçundan Aranan N.S.A. Yakalandı

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan N.S.A., jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Gece vakti yağma' suçundan aranan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.S.A.'nın motosikletle Kamışlı köyü istikametinden Merzifon'a gittiğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan N.S.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak kapalı cezaevine gönderildi.