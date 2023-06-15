Yağlıdere'de yağış heyelanlara neden oldu
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Giresun'un Yağlıdere ilçesinde etkili yağış heyelanlara neden oldu.
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde etkili yağış heyelanlara neden oldu.
İl Genel Meclis Üyesi Temel Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, yörede sağanağın etkili olduğunu söyledi.
Yağış nedeniyle toprak kaymaları meydana geldiğini ifade eden Işık, bir köy yolunun heyelan sonucu ulaşıma kapandığını aktardı.
Işık, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü, kapanan yolun en kısa sürede ulaşıma açılacağını kaydetti.
Kaynak: AA / Aytekin Özdemir - Güncel