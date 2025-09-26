Yağlıdere'de Kahverengi Kokarca ile Mücadele Toplantısı Düzenlendi

Yağlıdere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce kahverengi kokarcaya yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Belediyede düzenlenen toplantıda, tarım alanlarında ciddi zararlara yol açan kahverengi kokarcaya ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

Toplantının ardından kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında üreticilere 50 adet feromon tuzak dağıtıldı.

Tuzaklar sayesinde zararlının popülasyonunun daha erken tespit edilerek, etkin ve çevre dostu müdahale yapılması hedefleniyor.