Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş: Yaraları Saracağız

Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, şiddetli yağışın ardından mahallelerdeki hasarları onarmak için birlikte çalışacaklarını söyledi. İbaş, yol temizliği ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, şiddetli yağışın ardından hep beraber el ele, omuz omuza yaraları saracaklarını söyledi.

İbaş, gazetecilere, yağıştan etkilenen Ömerli, Oruçbey, Kızılelma, Akdoğan, Akdarı, Tepeköy, Günece, Kurucalı, Ahallı ve Palaklı mahallelerinin toplam yol ağının 200 kilometre olduğunu belirtti.

Merkez ve Bük mahallesi ve 200 kilometrelik alanda hafriyat temizliği yapıldığını aktaran İbaş, "Fındık sezonuna az bir zaman kalmasından dolayı bahçelere toprak atılmasına izin verilmiyor ve ilçe merkezine kadar taşıma yapılıyor." dedi.

İbaş, bunun hem maliyet hem de zaman aldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hem de işlerin yavaş ilerlemesine sebep oluyor. Çok şükür tüm mahallemizin ana yolları kısmi ulaşıma açıldı, ara yollarda çalışmalar devam ediyor. AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hasar tespit çalışmaları başladı. İnşallah hep beraber el ele, omuz omuza yaraları saracağız."