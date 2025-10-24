Haberler

Yağışlı Yolda Kaza: İtfaiye Eri ve Oto-Yıkama İşletmecisi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen kazada, yağış sonrası kayganlaşan yolda kamyoneti devrilen itfaiye eri İsmail Göksel ve yanındaki Erol Şen hayatını kaybetti. Cenazeleri törenle toprağa verildi.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, kullandığı kamyonetin yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilip karşı şeride geçtikten sonra otomobille çarpıştığı kazada hayatını kaybeden itfaiye eri İsmail Göksel (39) ile yanındaki oto-yıkama işletmecisi Erol Şen (31) Akhisar ilçesinde toprağa verildi. Göksel'in cenazesini mesai arkadaşları sirenler eşliğinde mezarlığa götürüp, son yolculuğuna uğurladı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Denizli-İzmir kara yolunun Akhisar ilçesi Kavaklıdere Kavşağı'nda meydana geldi. Akhisar'dan Aydın yönüne giden İsmail Göksel'in kullandığı 45 Y 8708 plakalı kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan kamyonet, devrilerek sürüklenip karşı şeride geçerek Ali Ç. (31) yönetimindeki 20 AFU 681 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kamyonetin Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Akhisar Amirliği'nde çalıştığı belirlenen sürücüsü İsmail Göksel ile yanındaki oto-yıkama servisi işleten Erol Şen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer araç sürücüsü Ali Ç. ile yanındaki Fatma Ç. (33) hafif, Dilek B. (50) ise ağır yaralandı. Yaralılar Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kara yolundaki trafik uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yaralılardan Dilek B.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazanın Göksel ile yanındaki Erol Şen'in Aydın'a zeytin almak için giderlerken yaşandığı bildirildi.

MESAİ ARKADAŞLARININ SİRENLERİ EŞLİĞİNDE UĞURLANDI

Acı haberin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mesai arkadaşımızı kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz" denildi.

Kazada hayatını kaybeden itfaiye personeli İsmail Göksel için bugün cuma namazının ardından Yeni Gülruh Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Akhisar Kaymakamı Mustafa Can, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Müdür Vekili Mustafa Küçükgöz, Göksel'in mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Göksel'in mesai arkadaşlarının kullandığı itfaiye araçları sirenleri eşliğinde Yeni Mezarlık'a götürülüp toprağa verildi.

Öte yandan, aynı kazada yaşamını yitiren Erol Şen'in cenazesi de Erdelli Mahallesi Camisi'nde kılınan namazın ardından Erdelli Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
