Ümraniye'de İETT otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

ÜMRANİYE'de yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, durakta yolcu almak için bekleyen İETT otobüsüne çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği seyir halindeki 34 MIE 493 plakalı otomobil, durakta yolcu almak için bekleyen 34 TN 1802 plakalı İETT otobüsüne çarptı. Kazanın etkisiyle otomobil sürücüsü araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye, sıkışan sürücüyü araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı