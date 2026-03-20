Ümraniye'de İETT otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Ümraniye'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bir otomobil, durakta bekleyen İETT otobüsüne çarptı. Yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği seyir halindeki 34 MIE 493 plakalı otomobil, durakta yolcu almak için bekleyen 34 TN 1802 plakalı İETT otobüsüne çarptı. Kazanın etkisiyle otomobil sürücüsü araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye, sıkışan sürücüyü araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İncirlik'te siren sesleri! MSB'den 'Olumsuz bir durum yok' açıklaması

İncirlik'te siren sesleri! MSB'den jet açıklama geldi
Trump: NATO biz olmadan kağıttan kaplan

Zehir zemberek sözler! Trump, NATO ile gemileri iyice yaktı
Bu camide bayram namazı 5 kez kılındı

Bu camide bayram namazı 5 kez kılındı
İzmir'de bir kadın dolmuşta doğum yaptı

Hamile kadın dolmuşa bindi, sonra yaşananlar film gibi
En acı bayram: Gözyaşlarına hakim olamadılar

En acı bayram
İran'da suikastler bitmiyor! İstihbarat komutanı öldürüldü

İran, beyin takımını koruyamıyor! Bir isim daha öldürüldü
Bu camide bayram namazı 5 kez kılındı

Bu camide bayram namazı 5 kez kılındı
Bir günde 362 dolar kaybetti: Altındaki düşüş durdurulamıyor

Kimse bu kadarını beklemiyordu: Kayıp çok büyük
A Milli Takım'ın Dünya Kupası play-off maçları aday kadrosu belli oldu

İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu