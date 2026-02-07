Haberler

Manisa'da kaza yapan otomobile başka bir otomobil çarptı; 2 yaralı

Güncelleme:
Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Bir otomobil önce refüje, ardından bariyerlere çarparak durdu. Diğer araç kazaya karıştı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda bir otomobil önce refüje, ardından yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazaya yapan otomobile, aynı yönde seyreden bir başka otomobilin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında İzmir – Ankara D300 kara yolu Selendi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Yağışlı hava nedeniyle Ali Hakan Y.'nin kontrolünü kaybettiği 20 BDR 08 plakalı otomobil, refüje ve ardından yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Aynı yönde seyir halinde olan Erdal İ., yönetimindeki 64 AAD 333 plakalı otomobil, kazaya karışan otomobile çarptı. Çarpışma sonucu 64 AAD 333 plakalı otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, yanında yolcu olarak bulunan Muhammet Emin İ. ve diğer otomobilin sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İki yaralı, ilk müdahalelerinin ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
