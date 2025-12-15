Haberler

Beylikdüzü'nde yolda kayan motosikletin kamyonetin altına girdiği anlar kamerada

Beylikdüzü'nde yolda kayan motosikletin kamyonetin altına girdiği anlar kamerada
Beylikdüzü'nde kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet, devrilerek kamyonetin altına girdi. Kazada sürücü ve yolcu hafif yaralandı.

BEYLİKDÜZÜ'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, devrilerek kamyonetin altına girdi. Motosiklet sürücüsü ve yolcunun hafif şekilde yaralandığı kaza kask kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde D-100 Karayolu Avcılar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi. Yolda kaymaya devam eden motosiklet önünde ilerleyen kamyonetin altına girdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği sürücü ve yolcunun kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi. Kaza anı ise motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolda kayan motosikletin kamypnetin altına girdiği görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
