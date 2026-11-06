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Yağışların ardından İstanbul Boğazı turkuaza büründü! Eşsiz manzara havadan görüntülendi

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Yağışların ardından İstanbul Boğazı turkuaza büründü! Eşsiz manzara havadan görüntülendi Haber Videosunu İzle
Yağışların ardından İstanbul Boğazı turkuaza büründü! Eşsiz manzara havadan görüntülendi
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İstanbul'da etkili olan yağışların ardından Boğaz'ın rengi turkuaza dönüştü. Rumelihisarı, Kız Kulesi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü manzarasıyla birleşen turkuaz deniz, havadan görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan yağışların ardından denizin rengi turkuaza büründü. Boğaz'daki renk değişimi havadan görüntülendi.

KÖPRÜLER VE KIZ KULESİYLE BİRLEŞTİ

Boğazın turkuaz rengi Rumelihisarı, Kız Kulesi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü manzarasıyla birleşince seyirlik görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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