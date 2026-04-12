Hatay'da Güneşli Havayı Fırsat Bilerek Sahillere Akın Edildi

HATAY'da etkili olan yağışların ardından güneşli havayı fırsat bilenler sahillere akın etti.

Kentte etkili olan yağışların ardından güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte sahil kesimlerinde yoğunluk oluştu. Sabah saatlerinden itibaren sahile gelenler, Samandağ ilçesindeki deniz kıyısında yürüyüş yaptı, çocuklarıyla oyun oynadı. Bazı vatandaşlar ise yanlarında getirdikleri seyyar sandalyelerle sahil kenarında oturarak, sohbet etti. Özellikle ailelerin tercih ettiği plaj ve kamelyalarda gün boyu hareketlilik yaşandı.

Ailesi ile sahile gelen Tuncay Kalaoğulları, "Son 2 haftadır yağmur yağıyordu bugün hava güzel çocuklar ile birlikte güzel havanın tadını çıkarmak istedik. Şimdi güzel havanın tadını çıkarıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı