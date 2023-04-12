Yağış ve taşkınlar nedeniyle ulaşıma kapanan Tunceli- Ovacık karayolunda çalışmalar sürüyor

TUNCELİ - Tunceli'de dün Munzur çayının birden fazla noktada taşması sonucu ulaşıma kapatılan Ovacık karayolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor. Tunceli-Ovacık güzergahını kullanmak isteyen sürücülere izin verilmezken, alternatif yolu kullanmaları isteniyor.

Tunceli'de özellikle son 2 gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle Munzur ve Pülümür çaylarının debilerinde ciddi yükselmeler meydana geldi. Munzur çayının birden fazla noktada taşması sonucu Ovacık kara yolu dün valilik tarafından araç trafiğine kapatılmıştı. Karayolları ekiplerinin çalışma yürüttüğü kara yolu henüz ulaşıma açılmadı.

Karayolları ekipleri, Ovacık yolunun yanı sıra Pülümür ve Pertek yolunda da çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, taşkın, su baskını ve kaya düşmesine karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.