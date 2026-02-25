Haberler

Kaldırımda yürürken su dolu çukura düştü

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, sağanak sonrası kaldırımda yürüyen bir kişi suyla dolan çukura düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde kaldırımda yürüyen kişi, yağış sonrası suyla dolan çukura düştü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen kişi, sağanağın ardından su dolan çukura düştü. Beline kadar suya gömülen kişi, daha sonra kendi imkanlarıyla çukurdan çıktı. O anlar, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

