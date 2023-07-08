Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde etkili olan sağanak yağış birçok mahalleyi sular altında bıraktı. Bazı tarım arazileri ve caddeler göle dönerken, bir tavuk çiftliğinde ise 20 bine yakın civciv telef oldu. Su baskınları, ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış o ilçeyi de vurdu: Tavuk çiftliğini su bastı, 20 bine yakın civciv telef oldu

Tarım arazileri ve yollar su altında kaldı, ilçede hayat olumsuz etkilendi

SAKARYA - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde etkili olan sağanak yağış birçok mahalleyi sular altında bıraktı. Bazı tarım arazileri ve caddeler göle dönerken, bir tavuk çiftliğinde ise 20 bine yakın civciv telef oldu. Su baskınları, ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Gece saatlerinde sağanak yağış Sakarya genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Şehrin birçok ilçesinde su taşkınları yaşandı. Kaynarca ilçesi de sağanak yağıştan etkilendi. Kaynarca ilçesinin Büyükyanık, Turnalı, İşaret, Ortaköy, Hatipler, Birlik, Yeşilova ve Abdurrahmanlar Mahallelerinde su taşkınları meydana geldi. Bazı tarım arazileri ve caddeler ile birlikte evlerin bahçeleri de sular altında kaldı. Ayrıca Büyükyanık Mahallesi'nde bulunan ve Resul Köseoğlu'na ait tavuk çiftliğini de su bastı. Çiftlikte bulunan yaklaşık 20 bin civciv telef oldu. Öte yandan, belediyeye ait ekipler su taşkınları sebebi ile yaşana olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürüyor.