Yağış nedeniyle Afyonkarahisar-İzmir karayolu ulaşıma kapandı

Afyonkarahisar-İzmir karayolu, yaşanan sağanak yağışın ardından oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşıma kapandı. Suda mahsur kalan iki araçtakiler uzun süren uğraşlar sonucu kurtarıldı. Yaklaşık bir saat ulaşıma kapalı kalan karayolunda başlatılan su tahliye çalışması devam ederken, ulaşım tek yönden sağlanıyor.

Yağış nedeniyle araçlar Afyonkarahisar- İzmir karayolunda mahsur kaldı

Afyonkarahisar- İzmir karayolu1 saat ulaşıma kapandı

Suda mahsur kalan iki araçtakiler uzun süren uğraşlar sonucu kurtarıldı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar İzmir karayolu yaşanan sağanak yağışın ardından oluşan su birikintilerinin nedeniyle ulaşıma kapandı. Yaklaşık bir saat ulaşıma kapalı kalan karayolunda başlatılan su tahliye çalışması devam ederken, ulaşım tek yönden sağlanıyor.

Afyonkarahisar-İzmir karayolunun Sinanpaşa ilçesi girişinde sağanak yağıştan dolayı su birikintisi oluştu. Kısa sürede adeta küçük bir göletin oluştuğu yolda emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri, suda mahsur kalan iki araçta bulunanları tahliye etti. Karayolunda ekipler tarafında su tahliye çalışması başlatılırken yaklaşık 1 saatin ardından yolda ulaşım tek yönden sağlanmaya başladı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.