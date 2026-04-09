Yabani hayvandan korkup sarp kayalıkta mahsur kalan keçilere kurtarma operasyonu

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde yabani hayvandan ürkerek sarp kayalıklarda mahsur kalan 15 keçi ve oğlak, itfaiye ekiplerinin zorlu doğa şartları karşısında 3 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında İzmit'e bağlı Sarıhocalar köyü hayvan barınağı üzerindeki eski taş ocağı mevkisinde meydana geldi. Necdet Duru'ya ait 15 keçi ve oğlak otlandığı sırada, yabani hayvanlardan ürkerek sarp kayalığa kaçtı. Çoban, hayvanların mahsur kaldığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Önce bazı keçileri, uçurumun kenarından yakalamaya çalışan ekipler, daha sonra vinç sistemini devreye soktu. İtfaiye görevlisi halatla bağlanarak yağışlı hava ve ıslak zemine rağmen metrelerce yüksekten keçilerin bulunduğu yere inmeye başladı. 15 keçi ve oğlak, zorlu doğa şartları karşısında 3 saat çalışma ile kurtarıldı. Yara almadan kurtarılan keçi ve oğlaklar yapılan kontrolün ardından sahibine teslim edildi.

Haber: Ardacan UZUN/KOCAELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ateşkesin ardından Hamaney'den ilk açıklama

Ateşkesin ardından Hamaney'den Trump'ı kızdıracak açıklama
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pezeşkiyan ateşkesi görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pezeşkiyan ateşkesi görüştü
Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...

Ünlü isim Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Bakan Şimşek 'vergi affı' ile ilgili çok net konuştu

Bakan Şimşek "vergi affı" ile ilgili çok net konuştu
Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pezeşkiyan ateşkesi görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pezeşkiyan ateşkesi görüştü
Sadettin Saran'dan çılgın plan! Tam 50 milyon euro ayırdı

Saran'dan çılgın plan! Ayırdığı bütçe öyle böyle değil

Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu

Bir büyükşehir belediyesi daha AK Parti'ye geçti