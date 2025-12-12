Haberler

Trabzon'da öğrencilerin akademik eğitimi için başlatılan proje tanıtıldı

Trabzon'da öğrencilerin akademik eğitimi için başlatılan proje tanıtıldı
Avrasya Sosyal Bilimler Eğitimcileri Birliği Derneği, yabancı uyruklu çocukların sosyal ve akademik entegrasyonunu desteklemek amacıyla yeni bir proje tanıttı. Projenin üç ayağı bulunuyor ve eğitim olanakları konusunda ailelere bilgilendirme yapılması hedefleniyor.

Avrasya Sosyal Bilimler Eğitimcileri Birliği Derneğince oluşturulan "Güvenli Eğitim Ortamları: Yabancı Uyruklu Çocukların Sosyal ve Akademik Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Dekanı ve dernek başkanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Demircioğlu, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, 2012'de kurulan derneğin eğitime yönelik faaliyetler sürdürdüğünü söyledi.

Prof. Dr. Demircioğlu, göçmen çocukların eğitime erişimini artırmak ve güvenli okul ortamlarını oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Projenin öğretmen, öğrenci ve velilerden oluşan üç ayağının bulunduğunu dile getiren Demircioğlu, Türkiye'deki eğitim olanakları konusunda ailelerin bilgilendirilmesi gibi hedeflerinin olduğunu vurguladı.

Toplantıya İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Yunus Karaman, Akçaabat Milli Eğitim Müdürü Mehmet Usta, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
