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Yabancı plakalı cip, kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı: 1 yaralı

Yabancı plakalı cip, kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı: 1 yaralı
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RİZE’nin Pazar ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu’nda Gürcistan plakalı cipin trafik ışıklarında bekleyen 3 araca arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

RİZE'nin Pazar ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu'nda Gürcistan plakalı cipin trafik ışıklarında bekleyen 3 araca arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Pazar ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Artvin'den Rize yönüne giden Otar Diogidze yönetimindeki Gürcistan plakalı cip, kırmızı ışıkta bekleyen N.Ç. idaresindeki 61 AIL 474 plakalı minibüs ile A.İ. yönetimindeki 53 ABB 588 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan cip, ardından T.Y. idaresindeki 53 ACH 982 plakalı hafif ticari araca da arkadan çarparak yol kenarındaki refüje çıktı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü T.Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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