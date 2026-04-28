Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2026 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2026-YDS/1) sonuçları açıklandı.
Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 5 Nisan'da uygulanan 2026-YDS/1'in değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan