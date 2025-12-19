Yaban keçisi vuran avcıya 956 bin TL ceza

Haberler

Hakkari'de koruma altındaki yaban keçisini avlayan bir avcıya, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından toplam 956 bin 619 TL idari para cezası ve tazminat uygulandı.

HAKKARİ'de koruma altındaki yaban keçisini avlayan avcıya 956 bin 619 TL idari para cezası ve tazminat uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, kırsal alanlarda gerçekleştirilen koruma-kontrol faaliyetleri kapsamında, bir avcıyı vurduğu yaban keçisi ile birlikte yakaladı. Avcıya 956 bin 619 TL ceza uygulandı. DKMP Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, " Hakkari'deki kırsal alanlarda koruma-kontrol faaliyetleri yürüten ekiplerimiz, vurulmuş bir yaban keçisi ile birlikte bir şahsı yakaladı. Şahsa, ilgili mevzuat kapsamında toplam 956 bin 619 TL idari para cezası ve tazminat uygulandı" denildi.

