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Yaban Hayvanlarına Yem Bırakıldı

Yaban Hayvanlarına Yem Bırakıldı
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Kırklareli'nde Yıldız Dağları'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı Şefliği ekipleri yemleme çalışması gerçekleştirdi.

Kırklareli'nde 1031 metre rakımlı Yıldız Dağları'nda kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı Şefliği ekipleri, geçen hafta Yıldız Dağları'nda etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için harekete geçti.

Ekipler, kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu bölgede yemleme çalışması yaptı.

Karlı yolları aşıp ormanlık alana ulaşan ekipler Mahyatepe Mevkisinde yaban hayvanları için ormanlık alana saman, et ve et ürünleri bıraktı.

Ekiplerin yemleme çalışmaları belirli aralıklarla devam edecek.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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