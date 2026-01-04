Haberler

Karabük'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Güncelleme:
Karabük Orman İşletme Müdürlüğü, zorlu kış koşullarında karaca ve geyik gibi yaban hayvanları için yemleme çalışması yaparak, doğadaki hayvanlara sahip çıkmaya devam ediyor. Yemleme çalışmaları önümüzdeki günlerde de sürecek.

Karabük Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, zorlu geçen kış aylarında bölgedeki karaca, geyik gibi yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldığı belirtildi.

Ekiplerin doğadaki hayvanlara sahip çıkmaya devam ettiği aktarılan paylaşımda, "Yaban hayvanlarına doğal ortamlarında yem bırakıyoruz. Kış şartlarında aç kalan hayvanlar açısından bu çalışmalar hayati öneme sahiptir. Yaban hayatı yemleme çalışmalarımız önümüzdeki günlerde de devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
