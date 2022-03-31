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Yaban hayvanları fotokapana böyle yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Gökten Ceylan - Güncel
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Yaban hayvanları fotokapana böyle yansıdı Yaban hayvanlarının görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından sosyal medya üzerinden 'yaban hayatı görüntülerinden kısa kesitler' başlığı ile yapılan video paylaşıma büyük ilgi gördü.

Yaban hayvanları fotokapana böyle yansıdı

Yaban hayvanlarının görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü

AFYONKARAHİSAR - Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından sosyal medya üzerinden 'yaban hayatı görüntülerinden kısa kesitler' başlığı ile yapılan video paylaşıma büyük ilgi gördü.

Türkiye'nin farklı noktalarına Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından kurulan fotokapanlara yansıyan yaban hayatı görüntüleri büyük ilgi görüyor. Görüntülerde ceylan, dağ keçisi, geyik, yaban domuzu ve kurtların çoğunlukla yiyecek aradıkları gözlenirken, görüntülerde hayvanların hayli sakin olmaları ise dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler kullanıcılar tarafından büyük ilgi görürken, ceylan ve geyiklerin ise sevimlilikleri ise herkesi gülümsetti.

Yaban hayvanları fotokapana böyle yansıdı

Yaban hayvanları fotokapana böyle yansıdı

Yaban hayvanları fotokapana böyle yansıdı

İhlas Haber Ajansı / Gökten Ceylan - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Karahisar, Medya, Güncel, Haberler

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