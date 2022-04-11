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Yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Hidayet Türkyılmaz - Güncel
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- Yaban hayatı fotokapanlara yansıdı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğütarafından yaban hayatının gözlemlemesi amacıyla Türkiye'nin farklı noktalarına yerleştirilen fotokapanlar doğa hayatını görüntüledi.

- Yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

ANKARA - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğütarafından yaban hayatının gözlemlemesi amacıyla Türkiye'nin farklı noktalarına yerleştirilen fotokapanlar doğa hayatını görüntüledi.

DKMP tarafından yaban hayatının gözlemlemesi amacıyla Türkiye'nin farklı noktalarına yerleştirilen fotokapanlara, doğa hayatından kısa kesitler yansıdı. Fotokapanlara takılan çengel boynuzlu dağ keçilerinin görüntüsü dikkat çekti. Bir başka görüntü ise otlanan geyiğin yaban domuzu sürüsüne yakalandığı an oldu. DKMP'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntü binlerce beğeni aldı.

Yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

Yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

Yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Fotokapanlar, Türkiye, Güncel, Haberler

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