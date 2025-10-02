Haberler

Yaban Domuzu Saldırısı: Abdullah Çelik Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'in Şavşat ilçesinde evinin bahçesinde temizlik yaparken bir yaban domuzunun saldırısına uğrayan 64 yaşındaki Abdullah Çelik yaralandı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Çelik, ameliyat edilerek hayati tehlikeyi atlattı. Çelik, bölgede hayvan saldırılarının sık yaşandığını ve önlem alınmasını istedi.

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde, evinin bahçesinde temizlik yaparken yaban domuzunun saldırısına uğrayan Abdullah Çelik (64) yaralandı. O anları anlatan Çelik, "Bir anda domuz üzerime saldırdı. Bu bölgede ayı ve domuz saldırıları sık yaşanıyor. Daha önce yaralananlar, hayatını kaybedenler oldu" dedi.

Olay, dün sabah saatlerinde Karaköy köyünde meydana geldi. Evinin bahçesindeki ağaç dallarını temizleyen Abdullah Çelik, dere kenarından çıkan yaban domuzunun saldırısına uğradı. Saldırıda yere düşen Çelik ağır yaralandı. Yakınları tarafından Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, buradaki ilk müdahalenin ardından Ardahan Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek ameliyata alındı. Yaklaşık 3 saat süren ameliyatın ardından hayati tehlikeyi atlatan Çelik'in tedavisi sürüyor.

Saldırı sonrası konuşan Abdullah Çelik, "Evimin hemen yanında çalışıyordum, bir anda domuz üzerime saldırdı. Bu bölgede ayı ve domuz saldırıları sık yaşanıyor. Daha önce yaralananlar, hayatını kaybedenler oldu. Artık önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

HABER: Nurbay USTA KAMERA: ŞAVŞAT (Artvin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yıllar sonra yan yana geldiler! İşte TBMM'deki ses getiren fotoğrafın perde arkası

Yıllar sonra yan yana! İşte gündem yaratan fotoğrafın perde arkası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar davasında emsal karar

13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında emsal karar
7 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak iddiası

7 başkan daha AK Parti'ye katılıyor! Rozetleri bugün takılacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.