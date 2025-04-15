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Yaban Domuzlarını Elle Beslemeyin Uyarısı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yaban domuzlarının kent merkezine inerek yiyecek aramasının ardından, vatandaşların bu hayvanları beslememesi gerektiği uyarısı yapıldı. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, bu davranışların doğaya zarar verdiğini belirtti.

Yaban domuzlarını elle beslemeyin uyarısı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, aç kalıp yiyecek bulmak için kent merkezine inen yaban domuzlarının vatandaşlar tarafından beslenmemesi gerektiğini belirten Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, "Bu çok yanlış bir davranış. Yaban hayvanlarına bu şekilde iyilik yerine kötülük yapılıyor" dedi.

Kuşadası'nda aç kalınca kent merkezine kadar inen yaban domuzları, ara sokaklardaki bahçelere ve çöp konteynerlerinin bulunduğu yerlere giderek yiyecek arıyor. Caddelerde dolaşan domuzlar ise çoğu zaman vatandaşlar tarafından besleniyor. Bazı yaban domuzları, trafik akışının yoğun olduğu yollara da çıkarak kazaların yaşanmasına neden oluyor.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, yaban domuzlarının beslenmemesi konusunda uyarıda bulundu. Bu durumun doğa ve ekosistemin varlığı için tehlikeli olduğunu belirten Sürücü, "Yaban hayvanlarına bu şekilde iyilik yerine kötülük yapılıyor. Zaten kanuna da aykırı bir davranış. Şehirlerde yaban domuzları, sürüler oluşturuyorsa; bunun tek nedeni, domuzları besleyen ve alıştıran insandır. Bu hayvanlar daha sonra doğal ortamlarına geri de dönmüyorlar. Ayrıca ilçe merkezine inerken trafik akışının yoğun olduğu yolları kullandıkları için kazaya da neden oluyorlar. Bazı kazalarda insanlar yaralanıyor. Ayrıca bu tür hayvanlara yaklaşmak son derece tehlikeli bir durum. Oysa yapılması gereken işlem çok basit. Yaban hayvanlarını besleme. Doğada gördüğün bir yaban hayvanına asla dokunma. Doğadan alma" diye konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EŞBER OKAYER - Güncel
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