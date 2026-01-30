Haberler

Zonguldak'ta aç kalan domuzlar şehre indi

Güncelleme:
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aç kalan 3 yaban domuzu, mahallelinin cep telefonu ile kaydettiği anlarda şehir merkezine indi. Olay sırasında bir vatandaş, köpeğinin domuzlara saldırmasını engellemeye çalıştı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde aç kalan 3 yaban domuzunun şehir merkezine indiği anlar mahalleli tarafından görüntülendi.

Olay, dün akşam Bağlık Mahallesi 1 Nolu Sakindere Sokak'ta meydana geldi. Evine giden bir kişi, bir anda karşısında yaban domuzlarını gördü. O anları cep telefonuyla kaydeden mahalleli, domuzlara saldırmak isteyen köpeğini durdurmaya çalıştı. Kısa süre mahallede dolaşan yaban domuzları daha sonra geldikleri istikamete gitti. Görüntülerde önce köpeği durduran kişinin, daha sonra domuzları kovalaması için ona talimat verdiği de görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

