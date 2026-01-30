Zonguldak'ta aç kalan domuzlar şehre indi

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde aç kalan 3 yaban domuzunun şehir merkezine indiği anlar mahalleli tarafından görüntülendi.

Olay, dün akşam Bağlık Mahallesi 1 Nolu Sakindere Sokak'ta meydana geldi. Evine giden bir kişi, bir anda karşısında yaban domuzlarını gördü. O anları cep telefonuyla kaydeden mahalleli, domuzlara saldırmak isteyen köpeğini durdurmaya çalıştı. Kısa süre mahallede dolaşan yaban domuzları daha sonra geldikleri istikamete gitti. Görüntülerde önce köpeği durduran kişinin, daha sonra domuzları kovalaması için ona talimat verdiği de görüldü.