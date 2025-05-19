Yaban Domuzları ile Mücadele Başlatıldı

Yaban Domuzları ile Mücadele Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yerleşim alanlarına inen yaban domuzlarına karşı çeşitli önlemler alarak av çalışmaları ve kafes imalatına başladı.

DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, yaban domuzları ile mücadeleye ilişkin, "Yaban domuzlarının yakalanmasına yönelik kafesler imal edilerek araziye yerleştirilmiştir. Ayrıca sürek avı faaliyetleri başlatılmış olup yaban domuzlarını etkisiz hale getirme çalışmaları devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

DKMP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın yayın kuruluşları ile sosyal medya mecralarında Muğla Marmaris ve Aydın Kuşadası'nda yaban domuzlarının yerleşim yerlerine indiğine dair haberler yer aldığı ve çeşitli görüntüler paylaşıldığı belirtildi. Açıklamada bu durum karşısında DKMP Genel Müdürlüğü tarafından ivedilikle harekete geçildiği ifade edilerek, "Gerek vatandaşların güvenlik endişesi duyması gerekse de tarım alanlarına zarar vermesi sebebiyle yaban domuzları ile mücadele kapsamında; yerleşim alanları içerisinde uygun bölgelerde termal kameralı dron ile envanter çalışması yapılarak yaban domuzu yuvalama alanları tespit edilmiştir. Kaymakamlık, kolluk kuvvetleri, tarım, orman ve sağlık birimlerinin yer aldığı bir komisyon kurulmuş ve gerekli tedbirler hızla alınmıştır. Belediyeler ile görüşülerek çöplerin düzenli toplanması istenmiş, muhtarlar ile iş birliği toplantıları düzenlenerek, mücadele yöntemleri görüşülmüş ve uygulamaya konulmuştur" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Yerleşim yerleri dışında yemleme çalışması başlatılmış ve yaban domuzlarının şehir dışına yönelmesi sağlanmıştır. Söz konusu hayvanların vatandaşlar tarafından beslenmesinin önlenmesi için yerleşim yerlerinde anonslar yapılmış, basın kuruluşları ile ortak faaliyetler yürütülmüş ve okullarda bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yaban domuzlarının yakalanmasına yönelik kafesler imal edilerek araziye yerleştirilmiştir. Ayrıca sürek avı faaliyetleri başlatılmış olup yaban domuzlarını etkisiz hale getirme çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
9 puan farktan şampiyonluğu veren antrenör hemen kovuldu

9 puan farktan şampiyonluğu veren antrenör hemen kovuldu
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Atatürk sorusu

Milyoner'e damga vuran Atatürk sorusu! Verdiği yanıt herkesi şaşırttı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alanya'da turiste şezlong dayağı! İşletmenin kapısına mühür vuruldu

Turiste şezlong dayağı! Bedeli işletme için epey ağır oldu
Galatasaray'ın eski efsanesi Ergün Penbe, 3. Lig ekibine imza attı

Galatasaray'la UEFA Kupası'nı kazanmıştı! 3. Lig ekibine imza attı
Atatürk'ün stüdyo fotoğraf çekiminde, videosu da olduğu ortaya çıktı

98 yıl sonra ortaya çıktı! Fotoğraf çekildiği stüdyoda sürpriz kayıt
Brent petrolün varil fiyatının yükselmesinin ardından akaryakıt zammı gündemde

Gözler pompada! Fiyatlar her an değişebilir
Nijerya'da çiftçilere silahlı saldırı: 15 ölü

Tarla kan gölüne döndü: Düzenlenen saldırıda 15 çiftçi öldü
Fenerbahçeli yıldızın eşinden transfer açıklaması gibi hamle

Fenerbahçeli yıldızın eşinden transfer açıklaması gibi hamle
Jose Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler: Kutlayış biçiminiz, insani boyutunuzu gösterir

Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.