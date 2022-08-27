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Xiomara Castro - Pedro Sanchez ortak basın toplantısı düzenledi

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Orta Amerika ülkesi Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'ya resmi ziyaret düzenleyen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro ile görüştü.

Orta Amerika ülkesi Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'ya resmi ziyaret düzenleyen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro ile görüştü. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA / Marvin Valladares - Güncel

Orta Amerika Tegucigalpa Honduras İspanya Güncel Haberler

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