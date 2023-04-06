Xinjiang'daki Sınır Limanı, Çin-Avrupa Yük Treni Seferlerinde Artış Kaydetti

Çin'de yerel demiryolu yetkilileri, ülkenin kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde önemli bir demiryolu limanı olan Alataw Geçidi'nde bu yılın ilk çeyreğinde 1.588 Çin-Avrupa yük treni seferinin işletildiğini açıkladı.

Çin'de yerel demiryolu yetkilileri, ülkenin kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde önemli bir demiryolu limanı olan Alataw Geçidi'nde bu yılın ilk çeyreğinde 1.588 Çin-Avrupa yük treni seferinin işletildiğini açıkladı. Bu, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,35 daha fazla.

Çin Demiryolu Urumqi Grup Limited Şirketi'nin yaptığı açıklamaya göre, bu seferler sırasında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,8 artışla, yaklaşık 3,33 milyon ton yük taşındı.

Şirket, gümrük işlemlerinin daha verimli hale getirilmesinin Çin-Avrupa yük treni seferlerindeki artışa katkı sağladığını kaydetti.

Alataw demiryolu istasyonunda çalışan Yan Huapeng, "Günümüzde liman tarafından işletilen Çin-Avrupa yük trenlerinin günlük sayısı ortalama 17. 2012'de bir ayda işletilen tren sayısı ortalama 3,5 idi" dedi.

Alataw Geçidi, 2011'den bu yılın Mart ayı sonuna kadar 30.000'den fazla Çin-Avrupa yük treni seferinin geçişine tanık oldu. Bu hattan şarap, çikolata ve kimyasal gübre gibi artan miktarda ithal malzemeler taşınıyor.

Alataw Geçidi'ni kullanan Çin-Avrupa yük treni seferleri, şimdiye kadar Çin'deki bu tür seferlerin yüzde 30'undan fazlasını oluşturdu. Bu seferler, Almanya, Polonya ve Rusya dahil 19 ülkeye ulaşıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Urumqi'den bildiriyor.(XHTV)