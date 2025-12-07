Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde Otoyolda Zincirleme Kaza: 9 Ölü, 7 Yaralı

URUMQİ, 7 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde otoyolda meydana gelen kazalarda 9 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.

Yerel yetkililer pazar günü yaptığı açıklamada kazaların cumartesi gecesi Tacheng ilçesinin Usu kentindeki otoyolun farklı bölümlerinde saat 22.00 civarında meydana geldiğini ve birden fazla aracın arka arkaya çarpıştığını söyledi. Toplamda 5 büyük araç ve 7 küçük aracın kazaya karıştığı bildirildi.

Yaralıların acil tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Yerel yetkililer, kazalara ani yoğun sis ve gece sıfırın altına düşen sıcaklıkların etkisiyle yol yüzeyinin kısa sürede ıslanıp buzlanmasının neden olduğunu söyledi.

Kazalarla ilgili soruşturma devam ediyor.