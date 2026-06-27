Xinhua Haber Ajansı, Yapay Zeka Destekli Haber Botu Xinhua Yudian'ı Duyurdu

BEİJİNG, 27 Haziran (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı cuma günü Çin'in başkenti Beijing'de "Xinhua Yudian" isimli yapay zeka destekli haber botunu resmen hizmete sundu.

Xinhua'nın özel verilerini ve en son teknolojiye sahip büyük dil modeli teknolojilerini kullanarak son derece güvenilir yapay zeka destekli içerik sunan haber botu, kullanıcıların öğrenme, araştırma ve yazma görevlerini de destekliyor.

Xinhua Başkanı Fu Hua lansman etkinliğinde yaptığı açıklamada, bu projenin Xinhua'nın yapay zeka çağını kucaklamak için gösterdiği proaktif çabayı yansıttığını belirtti.

Fu, Xinhua Yudian'ın sadece akıllı bir araç değil, aynı zamanda Xinhua'nın siyasi teorilere, ana akım değerlere, ileri kültüre ve güvenilir bilgilere odaklanarak sürekli model eğitimi ve optimizasyonu yoluyla kullanıcılarıyla birlikte geliştirmeyi hedeflediği bir platform olduğunu söyledi.

Yapay zeka sohbeti, abonelikler ve bildirimler, bilgi çalışma alanı ve yapay zeka asistan merkezi olmak üzere dört işlevsel modüle sahip olan haber botu, teori öğrenimi, kaynak izleme, haber önerisi, haber soru-cevap, bilgi doğrulama, konu analizi ve makale taslağı hazırlama olmak üzere yedi temel işlev sunuyor.

Kaynak: Xinhua