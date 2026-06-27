Haberler

Xinhua Haber Ajansı, Yapay Zeka Destekli Haber Botu Xinhua Yudian'ı Duyurdu

Xinhua Haber Ajansı, Yapay Zeka Destekli Haber Botu Xinhua Yudian'ı Duyurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Xinhua Haber Ajansı, Beijing'de yapay zeka destekli haber botu 'Xinhua Yudian'ı hizmete sundu. Bot, büyük dil modeliyle güvenilir içerik sunuyor; öğrenme, araştırma ve yazma görevlerini destekliyor. Yedi temel işlev ve dört modülle kullanıcılara hizmet verecek.

BEİJİNG, 27 Haziran (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı cuma günü Çin'in başkenti Beijing'de "Xinhua Yudian" isimli yapay zeka destekli haber botunu resmen hizmete sundu.

Xinhua'nın özel verilerini ve en son teknolojiye sahip büyük dil modeli teknolojilerini kullanarak son derece güvenilir yapay zeka destekli içerik sunan haber botu, kullanıcıların öğrenme, araştırma ve yazma görevlerini de destekliyor.

Xinhua Başkanı Fu Hua lansman etkinliğinde yaptığı açıklamada, bu projenin Xinhua'nın yapay zeka çağını kucaklamak için gösterdiği proaktif çabayı yansıttığını belirtti.

Fu, Xinhua Yudian'ın sadece akıllı bir araç değil, aynı zamanda Xinhua'nın siyasi teorilere, ana akım değerlere, ileri kültüre ve güvenilir bilgilere odaklanarak sürekli model eğitimi ve optimizasyonu yoluyla kullanıcılarıyla birlikte geliştirmeyi hedeflediği bir platform olduğunu söyledi.

Yapay zeka sohbeti, abonelikler ve bildirimler, bilgi çalışma alanı ve yapay zeka asistan merkezi olmak üzere dört işlevsel modüle sahip olan haber botu, teori öğrenimi, kaynak izleme, haber önerisi, haber soru-cevap, bilgi doğrulama, konu analizi ve makale taslağı hazırlama olmak üzere yedi temel işlev sunuyor.

Kaynak: Xinhua
AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüntülere kürsüden ateş püskürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP vesayetten arınmalı, bir Frankenstein ürettiler şimdi de ceremesini çekiyorlar

Erdoğan'dan olay benzetme: Bir Frankenstein ürettiler...
Fransa'da hayat durma noktasında! Hastanelerde acil durum ilan edildi, pencereler folyolarla kaplandı

Avrupa ülkesinde hayat durma noktasında! Aldıkları önleme bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amerika'daki bir kurye, Ferdi Kadıoğlu'nun otele verdiği siparişi paylaştı

Amerika'daki bir kurye, Ferdi'nin otele verdiği siparişi paylaştı
Dünya Kupası sonrası bomba iddia! Milli Takım'da Hakan-Orkun krizi

A Milli Takım'da neler oluyor? Orkun'un babası...
Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi

Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan ağır misilleme geldi
Sperm kız kardeşler 30 yıl sonra DNA testiyle birbirini buldu

Sperm kardeşlerin inanılmaz hikayesi! Gerçek 30 yıl sonra ortaya çıktı
E-5'e böyle atladı, trafiği birbirine kattı

E-5'i birbirine kattı
Toprak bastı geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor

"Toprak bastı" geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Muslera'dan yıkım gibi hata! Ülkesi Dünya Kupası'ndan elendi, herkes aynı yorumu yaptı

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Maçın ortasında madara oldu