Xinhua ve Reuters İşbirliğini Güçlendiriyor

BEİJİNG, 29 Ekim (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Çin'in başkenti Beijing'de Reuters Haber Ajansı Başkanı Alphonse Hardel ile bir araya geldi.

Fu, salı günkü görüşmede Reuters'ın Xinhua ile işbirliğine dayalı ilişki kuran ilk Batılı haber ajanslarından biri olduğuna dikkat çekerek, iki ajansın yıllar boyunca haber ve bilgi alışverişi gibi alanlarda verimli işbirliği yürüttüğünü söyledi.

Fu, iki tarafın karşılıklı saygı ve ortak fayda temelinde karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini sağlamlaştırması ve Dünya Medya Zirvesi gibi mekanizmalar kapsamında etkileşimi güçlendirmesi temennisini dile getirdi.

Hardel ise iki tarafın haber ve iletişim gibi alanların daha iyi güçlendirilmesinde yapay zekanın sorumlu bir şekilde kullanılması konusunda ortak endişeleri olduğuna dikkat çekti. Hardel, Xinhua ile aralarındaki başarılı ortaklığın devamını sabırsızlıkla beklediğini belirtti.