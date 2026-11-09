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Xinhua Başkanı Fu Hua, Nhan Dan Genel Yayın Yönetmeni Le Quoc Minh ile görüştü

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Xinhua Başkanı Fu Hua, Nhan Dan Genel Yayın Yönetmeni Le Quoc Minh ile görüştü
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Xinhua Başkanı Fu Hua, 7. Dünya Medya Zirvesi için Beijing'de bulunan Nhan Dan Genel Yayın Yönetmeni Le Quoc Minh ile görüştü. Fu, Nhan Dan'a teşekkür ederek yapay zeka çağında işbirliğini derinleştirmek istediklerini belirtti; Le Quoc Minh, Xinhua'nın 95. kuruluş yıldönümünü kutladı.


BEİJİNG, 9 Kasım (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, 7. Dünya Medya Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in başkenti Beijing'de bulunan Vietnam'ın Nhan Dan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Le Quoc Minh ile bir araya geldi.

Fu, pazar günü gerçekleştirilen görüşmede, zirveye gösterdiği yakın ilgiden dolayı Nhan Dan gazetesine teşekkür etti. İki kuruluş arasındaki dostane ilişkileri hatırlatan Fu, Xinhua olarak, birlikte iki ülke arasındaki dostane işbirliğini haberleştirmek, medyanın sorumluluk ve misyonunu üstlenmek, medya diyaloğuna yönelik platformlar inşa etmek ve yapay zeka çağının fırsat ve zorluklarını birlikte ele almak üzere Nhan Dan gazetesi ile işbirliğini derinleştirmeye istekli olduklarını söyledi.

Le Quoc Minh ise Xinhua'yı 95. kuruluş yıldönümü dolayısıyla kutladı ve dünyanın dört bir yanından yüzlerce medya profesyonelini akıllı çağda medyanın dönüşümünü tartışmak amacıyla bir araya getiren zirvede güncel konuların işlendiğini belirtti. Nhan Dan gazetesi olarak dijital dönüşümü benimsediklerini kaydeden Le Quoc Minh, iki haber kuruluşunun bu alandaki işbirliğini güçlendirmesi temennisini dile getirdi.

Kaynak: Xinhua
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