Xiamen'de Sel Kontrol ve Kuraklıkla Mücadele Merkezi Doksuri Tayfunu İçin Harekete Geçti

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Xiamen kentinde bulunan sel kontrol ve kuraklıkla mücadele merkezi, Doksuri Tayfunu'nun yaklaşmasıyla birlikte acil durum seviyesini en yüksek uyarı seviyesi olan 1. seviyeye yükselterek hızlı bir şekilde harekete geçti.