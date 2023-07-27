Xiamen'de Sel Kontrol ve Kuraklıkla Mücadele Merkezi Doksuri Tayfunu İçin Harekete Geçti
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Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Xiamen kentinde bulunan sel kontrol ve kuraklıkla mücadele merkezi, Doksuri Tayfunu'nun yaklaşmasıyla birlikte acil durum seviyesini en yüksek uyarı seviyesi olan 1. seviyeye yükselterek hızlı bir şekilde harekete geçti.
XİAMEN, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Xiamen kentinde bir inşaat alanındaki metal çitleri söken çalışanlar, 27 Temmuz 2023.
Çin'in kıyı kenti Xiamen'deki sel kontrol ve kuraklıkla mücadele merkezi, Doksuri Tayfunu yaklaşırken acil durum seviyesini, en yüksek uyarı seviyesi olan 1. seviyeye yükselterek hızlı bir şekilde harekete geçti. (Fotoğraf: Zeng Demeng/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel