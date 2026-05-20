Haberler

Xi ve Putin, Çin-Rusya Dostluğunu Anmak Üzere Düzenlenen Fotoğraf Sergisini Gezdi

Xi ve Putin, Çin-Rusya Dostluğunu Anmak Üzere Düzenlenen Fotoğraf Sergisini Gezdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Beijing'de iki ülke arasındaki ebedi dostluğu anmak için düzenlenen fotoğraf sergisini birlikte gezdi. Liderler, dostluğun istikrarlı şekilde büyüyeceğini vurguladı.

BEİJİNG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve resmi ziyaret amacıyla Çin'de bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Beijing'de iki ülke arasındaki ebedi dostluğu anmak üzere düzenlenen fotoğraf sergisini ziyaret etti.

Büyük Halk Büyük Salonu'nda düzenlenen sergiye Xinhua Haber Ajansı ve Rusya'nın TASS Haber Ajansı ev sahipliği yaptı.

Birlikte sergiyi gezen Xi ve Putin son yıllarda iki ülke arasındaki dostane etkileşim ve işbirliğini yansıtan önemli anlara yeniden tanıklık etti.

Büyük Çin-Rusya dostluğu davasının, tarihin eğilimi ve zamanın gidişatına uygun olduğunu belirten iki lider, bu sarsılmaz dostluğun istikrarlı ve sürdürülebilir şekilde büyümeye kesinlikle devam edeceğini ve daha da büyük başarılarla öne çıkan yeni bir sayfa açacağını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır! İşte istenen ceza
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak

Trump'tan, Netanyahu'nun karizmasını yerle bir edecek çıkış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ta futbol direktörlüğü görevine Önder Özen getirildi

İmzalar atıldı! Yeniden Beşiktaş'ta
Miray Daner, AK Parti'ye katılan Özlem Çerçioğlu'na gelin oluyor

AK Parti'ye gelin oluyor
Kapıkule'de gurbetçiye 227 bin liralık hız cezası

Gurbetçiye ülkesine dönerken sınır kapısında şok!
Trabzonspor, Ernest Muçi'nin bonservisini aldı! İşte ödenecek rakam

İmzalar atıldı! Trabzonspor'a ezeli rakibinden yıldız transfer
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne 'Özgür Filistin' diye haykırdı

Dünyayı ayağa kaldıracak görüntüler! Aralarında Türkler de var
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı?” sorusuna dikkat çeken yanıt

Erdoğan’dan “Veda mı?” sorusuna dikkat çeken yanıt
Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak