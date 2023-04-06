Xi: Ukrayna Krizinin Siyasi Çözümü İçin Fransa ile Ortak Çağrı Yapmaya Hazırız

BEİJİNG, 6 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in Ukrayna krizinin siyasi çözümü için Fransa ile ortak çağrı yapmaya hazır olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 6 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in Ukrayna krizinin siyasi çözümü için Fransa ile ortak çağrı yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Perşembe günü Beijing'de yaptığı görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunan Xi, Çin'in Ukrayna krizinde barış görüşmelerini ve siyasi çözümü kolaylaştırmaya adanmış olduğunu kaydetti. Çin Cumhurbaşkanı, Fransa ile birlikte aşağıdaki hususlarda uluslararası topluma ortak çağrıda bulunmaya hazır olduğunu belirtti:

Rasyonel kalma, itidalli olma ve krizin daha fazla kötüleşmesine ve hatta kontrolden çıkmasına neden olacak eylemlerden kaçınma;

Uluslararası insani hukuka sıkı şekilde uyma, sivillere ve sivil tesislere dönük saldırılardan kaçınma ve kadın, çocuk ve diğer çatışma mağdurlarını koruma;

Nükleer silahların kullanılmaması ve nükleer savaştan kaçınılmasına yönelik resmi taahhüde ciddiyetle riayet etme, her türlü şekilde biyolojik silah kullanımına karşı çıkma ve nükleer enerji tesislerine ve diğer sivil nükleer tesislere yönelik silahlı saldırılara karşı çıkma;

En kısa sürede barış görüşmelerine başlama, Birleşmiş Milletler (BM) Antlaşması'nın amaç ve ilkelerine riayet etme, tüm tarafların meşru güvenlik kaygılarını dikkate alma, siyasi çözüm peşinden gitme ve dengeli, etkin ve sürdürülebilir bir Avrupa güvenlik mimarisini teşvik etme;

Ukrayna krizinin gıda, enerji, finans, ulaşım ve diğer alanlardaki saçılma etkileriyle ortaklaşa başa çıkma ve Ukrayna krizinin dünya üzerindeki, özellikle de gelişmekte olan ülkeler üzerindeki, olumsuz etkisini azaltma.