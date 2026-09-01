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Xi'den ŞİÖ'ye kalkınma ve ortak refah çağrısı

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BİŞKEK, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Shanghai İşbirliği Örgütü'ne kalkınmayı öncelik olarak benimseme ve ortak refah dolu bir geleceğin kapılarını aralama çağrısında bulundu.

BİŞKEK, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Shanghai İşbirliği Örgütü'ne kalkınmayı öncelik olarak benimseme ve ortak refah dolu bir geleceğin kapılarını aralama çağrısında bulundu.

Xi, salı günü Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü zirvesinde konuşma yaptı.

Örgütün insanı merkeze alması ve nesiller boyu sürecek dostluklar için sağlam bir temel atmasının önemine işaret eden Xi, örgütten güvenliğe öncelik vermesini ve evrensel bir güvenlik ortamı tesis etmesini istedi.

Xi, örgütü diyalog ve istişareyi savunmaya, yönetişimi adil ve düzenli şekilde iyileştirmeye çağırdı.

Kaynak: Xinhua
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